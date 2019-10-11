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Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşlık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

11.10.2019 16:44
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşını yaklaşlık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan Yavuz S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yavuz S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Bora Füzesi, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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