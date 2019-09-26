Haberler » 3. Sayfa » Haber

Meslektaşını yaraladı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Eskisehir'de tütün ve tütün ürünleri satan meslektaşını silahla ateş ederek yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

26.09.2019 13:11Meslektaşını yaraladı 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Eskisehir'de tütün ve tütün ürünleri satan meslektaşını silahla ateş ederek yaralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmaya sanık A.Ö. (37), şikayetçi T.A. (39) ile avukatlar katıldı. A.Ö. mahkemede yaptığı savunmasında, "Korkutmak istemiştim. Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullanırken, yaralanan T.A. ise "Kavga sırasında da bilinçli olarak ateş etti. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bir yıl önce gerçekleşti. Tütün dükkanının önünde çıkan kavgada A.Ö.'nün ruhsatsız silahla ateş etmesi sonucu T.A., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Olay sonrası tutuklanan A.Ö., davanın ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:00 Depremin etkisi ile Tekirdağ'da binada çatlaklar oluştu
14:58 İstanbul'da şiddetli deprem
14:54 Sakarya'da yaşanan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
14:54 Piknik tüpü patladı yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti
14:53 Somali'de Maarif vakfı aracına saldırı: 3 yaralı
14:52 Terör propagandası yapan çoban yakalandı
14:50 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan'ı arama çalışması devam ediyor