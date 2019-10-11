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Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

11.10.2019 16:26Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz S, Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaan Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dr. Kaan Erol'un muayenesi sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.
Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüpheli Yavuz S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Metin Sabancı, Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: AA

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