26 Mart 2019, 21:45
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Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kayseri'de tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Havaalanı'nda tartıştığı meslektaşı tarafından vurulan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İKİ POLİSİN KAVGASINDA KAN AKTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanı İç Hatlar Terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.'yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılan polis memuru A.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca, meslektaşını vurduktan sonra kendini vuran polis memuru E.A.'nın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (14)
KARA KUYU: Neyi paylasamadilar aceba?
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SİBEL KEKİLLİ: Allahu teala bu kıymetli canı bizlere emanet etmiş. Onun verdiği canı bir başkası nasıl alabiliyor. kavga çatışma müslümana yakışmayan hadiselerdir. Polisimize Allah rahmet eylesin
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SİNAN: psikolojik destek verilmeli insanlar artık herşeye hemen sinirleniyor tepki veriyor bilhassa stresli mesleklerde çalışan personel bu grupta yer alıyor
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AYLİN: Yani nasıl.bir cinnet olmuş olabilir bu olayın olması için.Çok acı bir.durum.
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SİYAHİ: Yav arkadas memleket oyle bir hale geldiki Herkes depresyonda bi sinir harbi varki kimseye gozunun ustunde kasin var diyemiyosun Turkiye olarak herkes cok mutsuz huzursuz Allah bize yardim etsin millet olarak
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