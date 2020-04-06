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Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu

Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.

06.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:35
Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan 4 Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karacan için yıllarca görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümü önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşlarının Karacan'ı anlattığı kısa törenin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Prof. Karacan'ın Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Seyit Mehmet, Kalp Krizi, Genel

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Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
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