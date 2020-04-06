Meslektaşları Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
06.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:21
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan 4 Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karacan için yıllarca görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümü önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşlarının Karacan'ı anlattığı kısa törenin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Prof. Karacan'ın Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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