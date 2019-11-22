Haberler » Güncel » Meslektaşlarından Aybüke öğretmene anlamlı klip - Haber

Meslektaşlarından Aybüke öğretmene anlamlı klip

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına Horasan Gündeğer İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.

22.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:49Meslektaşlarından Aybüke öğretmene anlamlı klip
Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına Gündeğer İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Müdürü Feridun Baysal'ın kaleme aldığı şiir, okulun müzik öğretmeni Hanifi Haşhaş tarafından bestelenerek müzik öğretmenleriyle birlikte seslendirildi. Hazırlanan klip başta şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere bütün şehit öğretmenlere armağan edildi.

Şarkının klip çekimleri Erzurum'un Horasan ilçesindeki Gündeğer İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şarkıyı besteleyen müzik öğretmeni M. Hanifi Haşhaş yaptığı yazılı açıklamada, "Öğretmenlik kutsal bir meslek ve bizlere emanettir, her türlü şartlara ve zorluklara rağmen bayrağımızın gölgesinde hizmet veriyor olmak bizim için her zaman gurur verici meslek olmuştur, zor şartlar altında görevini yürütüyorken hain teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan şehit Aybüke Yalçın gibi birçok öğretmenimiz bizi derinden etkilemiştir. Şehit öğretmenlerimizin adını şarkılarda yaşatmak amacıyla bestelemiş olduğumuz bu şarkımız bütün öğretmenlerimize armağanımızdır. Bu şarkıda emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Horasan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum,...
15:17 Gülümseten ikili Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz, boşanmaları bitirmeyi hedefliyor
15:16 Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi
15:16 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Bu kadar kalabalık cezaevleri, ıslah etme özelliğini yitirir"
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaatı olmayan cami yetim ve öksüzdür - ek fotoğraflar
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:19:18