Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen eski savcının ifadesi ortaya çıktı

Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada meslektaşlarının da aralarında bulunduğu adliye personellerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli eski savcı Tamer C.'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili konuşan Şüpheli Tamer C. ifadesinde, "Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Borcumu kabul ediyorum" dedi.



Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada, adli tatilden sonra çeşitli nedenler öne sürerek işe gelmediği ve ucuz araba ile arsa vaadiyle meslektaşlarının da aralarında bulunduğu adliye personellerini dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C.'nin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda 13 Şubat tarihinde çıkarıldığı 11. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.



"Savcı bey paniğe kapıldı"



Şüpheli Tamer C. Hakimlikteki sorgusunda, "Atılı suçlama ile ilgili savcılıkta alınan ifadelerimi hakimliğinizde savunma olarak aynen tekrar ediyorum. O ifade dışında söyleyeceğim bir şey yoktur. Arsalar İzmir'deki arsalardır. Toplam değeri imar işlemleri ile beraber 5 milyon lirayı buluyordu. Birden fazla kişi ile birlikte girdik. C. B.'u G.S. önerdi. İş zaten yürüyor. İşte aksaklık yoktur. Ailevi nedenlerimden istifa etmemden dolayı savcı bey paniğe kapıldı. Parayı verdiği tarih ile bugün arasında asgari süreyi geçmedi. Ora tarla vasfındadır. İş devam etmektedir" dedi.



"Ailevi sorunlar dolayısıyla evi terk ettim"



İfadesinde istifa gerekçesini anlatan şüpheli Tamer C., "4 Şubat'ta ailevi sorunlarım dolayısıyla evi terk ettim. Eşimle de hala görüşmüyorum. Oğluma mesaj attım adliyede ifade vereceğim diye. Ö. D.'nin iddiası gerçek değildir. Benim pert aracımı satın aldı. Bir kısmını söylüyorlar, bir kısmını söylemiyorlar. 2017 yılında oğlum üniversiteyi kazanınca ona araba alma sözüm vardı. Sıfır aldığım arabamı sattım. Pertten 2 araç çıkardım. Aracı 1 yıl kullandıktan sonra Ö. D. aracı satın alma olayı çıkardı. Dolandırıcı kastım yoktur. Arabayı 110 bin liraya bıraktım. Normal değerinden düşüktür. Ben araba aradığımı söyledim. Kendine hazırlığını yaptı" ifadelerini kullandı.



"Olaylarla mesleğimin alakası yoktur"



Ö. D.'ye parasını iade etmek istediğini söyleyen şüpheli Tamer C., "Diğer katibimin yanında ağladı. Hala arkadaşa araba bakmaktayız. Arabayı ne kendime ne ona bulabildim. Para iade Ekim sonu, Kasım başıdır. İnsanların benim istifamı başka yöne yormaları, paraların üzerine yatacağımı varsaymalarıdır. Eşimle ayrıldıktan sonra numaramı değiştirdim. Olaylarla mesleğimin alakası yoktur. Ben arkadaşlardan kaçıyor olsam raporlu olduğum dönemde adliyeye gitmem. Hakkımda adli soruşturma olduğunu 3 Şubat'ta gördüm, idari soruşturma olduğunu düşündüm" dedi.



"Suçlamaları kabul etmiyorum"



Kardeşlerinin yurt dışında olduğunu söyleyen şüpheli Tamer C., "Norveç muhabbeti çok geçmiştir. Whatsapp yazışmalarını kabul ediyorum. Kimseden dolandırma kastı ile para almadım. Almış olduğum paralar, ifademde belirtildiği üzere arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



702 bin lira aldığı kaydedildi



Hakimlik tutanağında, şüpheli Tamer C.'nin üzerine atılı 'Dolandırıcılık' ve 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmasının talep edildiği belirtildi. Dosyaya ilişkin ifadelere yer verilen tutanakta, müşteki anlatımları, müştekiler ile şüpheli arasındaki yazışmalar, para transferine ilişkin hesap hareketleri, tanık beyanları kapsamında şüpheli Tamer C.'nin müşteki Ö. D.'den araç satın alma vaadiyle 202 bin lira ve yine müşteki G. S.'den arsa satışı vaadi ile 500 bin lira alarak hileli hareketlerle dolandırdığı hususunda suç varlığını gösterir somut deliller bulunduğu kaydedildi.



Şüphelinin 14 Ocak tarihinde mesleğinden istifa ettiğinin belirtildiği tutanakta, 13 Ocak itibariyle kendisine ulaşılamadığı, ihbar üzerine Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandığı, bunun kaçma şüphesi olarak değerlendirildiği ve mevcut delil durumu dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edilerek tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.



Olayın geçmişi



Bakırköy Adliyesi'nde görev yaptığı sırada, adli tatilden sonra çeşitli nedenler öne sürerek işe gelmediği ve ucuz araba ile arsa vaadiyle meslektaşlarını meslektaşlarının da aralarında bulunduğu adliye personellerini dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 12 Şubat gecesinde, ihbar sonucunda Beyoğlu'nda bir apart otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Tamer C., 13 Şubat Tarihi'nde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA