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Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı

Meslektaşları ve adliye çalışanlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı Tamer C, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

13.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:58Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı
Meslektaşları ve adliye çalışanlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı Tamer C, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Görev yaptığı Bakırköy Adalet Sarayı'nda, meslektaşlarını ucuz arsa, soruşturmasını yürüttüğü şüpheli ve şüpheli yakınlarını da takipsizlik veya beraat vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. hakkında yapılan şikayetler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında firari olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, dün gece Beyoğlu'daki bir apart otelde yakalandı.
Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin burada başsavcılıkça ifadesi alındı.
Tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Tamer C. mahkeme sorgusunun ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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