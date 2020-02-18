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Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı

Eskişehir'de, 2009 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

18.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:43Meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı
'de, 2009 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 2009'da yapılan polis memurluğundan 'komiser yardımcılığına geçiş sınavı' sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıkları belirlenmesi üzerine; Eskişehir, Trabzon, Mardin, Bilecik, Yozgat, Elazığ, İstanbul, Van ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli 10 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, kent merkezinde saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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