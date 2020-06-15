Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 21 polis adliyeye çıkarıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 21 polis adliyeye çıkarıldı.

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 21 polis adliyeye çıkarıldı
15.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:45
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 21 polis adliyeye çıkarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 ilde gözaltına alınan 48 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da başlatılan operasyonda 74 şüpheliden 48'i yakalandı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 27 kişinin ise emniyette işlemleri sürerken, 26 şüphelinin de yakalama çalışması devam ediyor. 8 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis ve 52 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 48'i yakalanmıştı.

Öte yandan, zanlıların, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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