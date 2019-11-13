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Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve bir soruşturma kapsamında aranan eski yarbay, Eskişehir'de yakalandı.

13.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:52Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve bir soruşturma kapsamında aranan eski yarbay, 'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı verilen Hakan T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yarbay rütbesinde görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen zanlı, saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.
Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öğrenilen Hakan T, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya gönderilecek.

Eskişehir, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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