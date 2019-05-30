30.05.2019 17:14
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Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama

Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ

ISPARTA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçundan mahkemece tutuklandı.

ISPARTA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçundan mahkemece tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce öğretmenlikten ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yakalanan Aliyyül Murtaza Demir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aliyyül Murtaza Demir, kararın okunmasından sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Isparta Isparta, Murtaza Demir, Güncel
Kaynak: DHA