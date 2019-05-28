28.05.2019 17:07
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Meslekten ihraç piyade üsteğmen ve polis memuruna gözaltı

Meslekten ihraç piyade üsteğmen ve polis memuruna gözaltı

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve meslekten ihraç edildiği belirtilen bir piyade üsteğmen ve bir polis memuru gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve meslekten ihraç edildiği belirtilen bir piyade üsteğmen ve bir polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresleri belirlenen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderildi. - ESKİŞEHİR Eskişehir, Piyade, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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