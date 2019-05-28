Meslekten ihraç piyade üsteğmen ve polis memuruna gözaltı

Eskişehir
'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve meslekten ihraç edildiği belirtilen bir piyade üsteğmen ve bir polis memuru gözaltına alındı. İstanbul
ve Uşak
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresleri belirlenen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı. FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
, Piyade
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA