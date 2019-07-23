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"Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı, "Ceylanpınar'da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.

23.07.2019 09:25
Milli Savunma Bakanlığı, " Ceylanpınar'da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar'da beş vatandaşın yaralandığı olaya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir" denildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA) Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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