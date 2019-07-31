Haberler» Güncel» Haber

Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yol kenarındaki bir eve çarpan meşrubat yüklü kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

31.07.2019 20:43 Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
Denizli'nin Çivril ilçesinde yol kenarındaki bir eve çarpan meşrubat yüklü kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ömerli Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Adem Avcı yönetimindeki 20 L 8701 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bir eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir kısmı yıkılırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31   Mustafa Sandal Harbiye'de konser verdi
23:30   Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
23:30   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:26   DHA YURT - Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu - 2 (EK BİLGİLERLE)
23:25   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:25   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
23:25   Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak