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MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık süreci

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

04.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:38MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık süreci
Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.
Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de başlayan sözleşme müzakerelerinin son oturumunun MESS Genel Merkezinde yapıldığı belirtildi.
Toplantıda MESS'in "kabul edilemeyecek" bir ücret artışı teklifinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MESS, sendikamızın yüzde 26,28'lik ücret artışı teklifine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019-31 Ağustos 2019 arasında gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6,05 oranında artış önermiştir. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir. Gece çalışma tazminatının yüzde 15'e yükseltilmesi talebimizi kabul etmeyen MESS, bu oranın yüzde 10'da kalmasını istemiştir. Heyetimiz ise yüzde 15'lik talebinde ısrar etmiştir."
"Arabulucu süreci başladı"
Açıklamada, MESS'in, sendikalarının asla kabul etmeyeceği üç yıllık toplu iş sözleşmesi önerisinde de ısrarcı olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"MESS'in çalışanları 'bir lokma, bir hırkaya' mahkum eden tavrını kabul etmeyen Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüğü ile çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıyız."

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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