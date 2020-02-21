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MESS, iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunan projeleri ödüllendirdi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 5. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması kapsamında üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalarını ödüllendirdi.

21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:40MESS, iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunan projeleri ödüllendirdi
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 5. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması kapsamında üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalarını ödüllendirdi.
MESS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliğinin yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacını taşıyan MESS İSG Yarışması, bu yıl beşinci kez düzenlendi.
Sendika üyesi iş yerlerinden toplam 146 başvurunun alındığı yarışma için İstanbul'da düzenlenen törende "Altın Eldiven" bölümünün 4 kategori birincisi iş yerine ve "Tavsiye Edilen Uygulamalar" olarak seçilen 8 projeye ödül verildi.
Çalışanların önerisiyle hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği Altın Öneri bölümünde ise 15 uygulama ödül aldı. Törende, 27 ödül sahiplerini buldu.
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, törende yaptığı konuşmada, "sıfır iş kazası" hedefine doğru ilerlerken iş sağlığı ve güvenliği konusunu kurum kültürü olarak yerleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.
2020'nin üçüncü çeyreğinde açılması planlanan, MESS'in teknoloji merkezi MEXT'i de İSG alanında ilerleme kaydetmek için efektif biçimde kullanacaklarını aktaran Akkol, "İSG'de ihtiyaç duyulan tüm iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilebilmesi için çalışanın ve işverenin birlikte sorumluluk alması, kolektif bir bilinçle aksiyon alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Akkol, İSG bilincinin iş hayatında sağlam bir yer edinebilmesi için paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sendika, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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