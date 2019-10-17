Haberler » Spor » Messi Altın Ayakkabı 6. kez kazandı, Ronaldo ile arayı açtı

Messi Altın Ayakkabı 6. kez kazandı, Ronaldo ile arayı açtı

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Altın Ayakkabı ödülünü toplamda 6'ncı kez kazandı.

17.10.2019 10:55

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü 6. kez kazandı.

3. KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

2018-2019 sezonunda La Liga'da 36 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 32 yaşındaki Messi, Barselona kentinde düzenlenen ödül töreniyle Altın Ayakkabı'yı üst üste 3. kez elde etti. Arjantinli yıldız, ödülü 6 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asiste imza atan Messi, daha önce bu ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 gol atarak sahip olmuştu.

Amerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldüAmerikalı şampiyon boksör Patrick Day, nakavt olduğu maçtan dört gün sonra öldü

MilanMilan'ın hocası Pioli'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Ayrılığı söz konusu değil

Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli TakımAlman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası

FenerbahçeFenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na farklı sözleşme! Yeni görevi belli olacak

Messi Altın Ayakkabı 6. kez kazandı, Ronaldo ile arayı açtı

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:07 Birsel Vardarlı Demirmen: İsimler değişir ama Fenerbahçe...
12:07 Marius Sumudica: "Kendi oyunumuzu oynadığımızda..."
12:07 Tamer Tuna: Çıkışımız sürecek
12:07 Manisa FK öğrencilerle buluştu
12:06 Denizlispor, Fenerbahçe maçına odaklandı
12:04 Spor Sohbetleri - Milli boksör Busenaz Sürmeneli
12:04 "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi 2023 yılına kadar uzatıldı
17.10.2019 12:10:21