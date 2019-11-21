"Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!

Bir dönem Tottenham, Stoke City, Aston Villa, Liverpool gibi kulüplerin formasını giyen İngiliz eski milli golcü Peter Crouch, Ronaldo-Messi karşılaştırması hakkında açıklamalarda bulundu. Crouch, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynarken, takım arkadaşlarının onunla sürekli dalga geçtiğini söyledi. Messi'nin daha iyi olduğunu söyleyen arkadaşlarına Ronaldo'nun da kaslarını gösterip, "Messi böyle görünmüyor" dediğini belirtti.

"MESSİ BUNUN GİBİ GÖZÜKMÜYOR"

Konuya ilişkin İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Crouch, "Futbol oynadığım dönemde Manchester United'dan oyuncularla görüşüp, Ronaldo'nun nasıl olduğunu sormuştum. Ronaldo'ya her fırsatta, Messi'nin daha iyi olduğunu söylüyorlarmış. Ronaldo da onlara cevap olarak kaslarını sıkıyor ve "Evet doğru ancak Messi bunun gibi gözükmüyor" diye cevap veriyormuş."

"RONALDO'YA HAYRANIM AMA MESSİ İLE KIYASLANAMAZ"

İkili için kendi fikrini de ekleyen İngiliz eski futbolcu, "Ronaldo'nun kararlılığına, zekasına ve ne istediğini bilen yapısına hayranım ama yetenekli futbolculardan söz ediyorsak, Messi ile kıyaslanamaz" diye konuştu. Cristiano Ronaldo, 1 Temmuz 2009 tarihinde Kırmızı Şeytanlar'a veda etmiş ve İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

(Sporx)