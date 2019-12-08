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Lionel Messi tarihe geçti

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Mallarco'yu Lionel Messi'nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.

08.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:15

Karşılaşmada 'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada , 17, 41, 83. dakikalarda Lionel Messi ve 43. dakikada Luis Suarez kaydetti. Konuk takımın golleri ise 35. ve 64. dakikalarda Ante Budimir'den geldi. Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Barcelona averajla Real Madrid'den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

MESSI YAPTIĞI HAT-TRICK İLE LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga tarihindeki 35. hat-trick'ini yaparak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu (34) geride bıraktı. Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12. golüne ulaşarak gol krallığını Real Madridli Karim Benzema'dan aldı.

Lionel Messi tarihe geçti

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Kaynak: DHA


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