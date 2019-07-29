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Messi, Ibiza'da saldırıdan son anda kurtuldu!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin Ibiza tatilinde tatsız anlar yaşandı. Yıldız futbolcu arkadaşlarıyla eğlenirken bir kişinin saldırısından son anda kurtuldu.

29.07.2019 14:45
Messi, Ibiza'da saldırıdan son anda kurtuldu!

Cesc Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yıldız futbolcularla Ibiza'da tatilde olan Messi, eğlenmek için bir mekana gitti.

Yanlarında eşleri de olan futbolcular eğlenceli dakikalar yaşarken bir anda ortalık karıştı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Messi'nin görevliler tarafından güvenlik kordonuna alındığı görüldü.

32 yaşındaki futbolcuya bir kişinin saldırmak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Fabregas'ın eşi Daniella Semaan kargaşadan önce yaptığı paylaşımda "Farklı gün, farklı yıl, aynı çılgın insanlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, gece boyunca Instagram hesabından video paylaşımında bulundu.

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Cesc Fabregas, Lionel Messi, Luis Suarez, Spor

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