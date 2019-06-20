20.06.2019 10:27
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Messi'li Arjantin ilk puanını aldı! Paraguay ile berabere kaldılar

Messi

Messi'li Arjantin, Copa America'da gruptaki ikinci maçında Paraguay ile 1-1 berabere kaldı.

Arjantin'in golünü 57. dakikada Lionel Messi penaltıdan kaydetti. Paraguay'ın golü ise 37. dakikada Richard Sanchez'den geldi.Paraguay'da maçın 63. dakikasında Derlis Gonzalez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

YİNE KAZANAMADILAR

Copa America'nın favorilerinden Arjantin ikinci maçında puanla tanışabilse de henüz galibiyete merhaba diyemedi. İkinci maçında da sahadan beraberlikle ayrılan Paraguay puanını 2'ye yükseltti. Maçın adamı Paraguay'ın kalecisi Roberto Fernandez seçildi.

Tangocular grubun ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Paraguay ise ilk maçta Katar ile 2-2 berabere kalmıştı.

Grubun diğer maçında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup etti. Messili Arrjantin grubun son maçında Katar ile karşılaşacak. Paraguay ise Kolombiya ile karşı karşıya gelececek.

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