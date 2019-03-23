Messi'nin Kabus Gecesi! Hem Yenildiler Hem Sakatlandı

Maçın ardından da Lionel Messi'nin sakatlık yaşadığı ve milli takım kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Arjantin'in 26 Mart tarihinde Fas ile yapacağı hazırlık maçında Lionel Messi forma giyemeyecek.

RONALDOLU PORTEKİZ İYİ BAŞLAMADI

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, turnuvaya iyi başlayamadı. Cristiano Ronaldo önderliğinde bir Avrupa Şampiyonası daha yaşamaya hazırlanan Kaşifler, Ukrayna ile golsüz berabere kaldı. Dünya Kupası'ndan bu yana ilk defa milli formayı giyen Ronaldo, üstün performansına karşılık fileleri bulmakta şanssızdı.