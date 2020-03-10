Menü
Haberler ›› Spor ››Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti - Spor

Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti

Lionel Messi 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

10.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:59

Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı. Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 MİLYON EUROYA AVUKAT ORDUSU TUTTU

Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

Messi ve Ronaldinho

9 MİLYON EUROLUK BORCU DA ÖDEYECEK

Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.

Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı

(Sabah)

Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Etiketler : Lionel Messi, Ronaldinho, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık Spor
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak Spor
Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Spor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Spor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Spor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Spor
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak Spor
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Spor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı