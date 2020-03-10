Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Lionel Messi 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon euro karşılığında avukat ordusu tuttu.
10.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:59
Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı. Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
4 MİLYON EUROYA AVUKAT ORDUSU TUTTU
Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.
9 MİLYON EUROLUK BORCU DA ÖDEYECEK
Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.
(Sabah)
Haberin Videosu :Lionel Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Etiketler : Lionel Messi, Ronaldinho, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Spor
Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Spor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Spor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Spor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Spor
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Spor
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Spor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı