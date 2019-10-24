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Messi Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon üst üste gol atan ilk oyuncu oldu

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon üst üste gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

24.10.2019 11:00

Barcelona'nın Slavia Prag'ı 2-1 yendiği maçta 1 gol atan Messi, İspanyol Raul ve Portekizli Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

BARCELONA PUANINI 7 YAPTI

F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Barcelona'nın gollerini 3. dakikada Lionel Messi, 57. dakikada kendi kalesine Peter Olayinka, ev sahibi takımın golünü 50. dakikada Jan Boril kaydetti. Barcelona, bu galibiyetle 7 puana çıktı ve liderliğe yerleşti.

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Lionel Messi, Barcelona, Spor

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