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Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu

Barcelona'da bir hastane, koronavirüs tedavileri için yaptığı bağışlar sebebiyle Lionel Messi'ye teşekkür mesajı yayınladı. Messi'nin ayrıca ülkesi Arjantin'de de bağış yaptığı ve toplam bağış miktarının 1 milyon euroyu bulduğu belirtildi. Pep Guardiola da Barcelona'daki iki vakfa toplam 1 milyon euro bağışladı.

25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:09

Barcelona 'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs tedavileri için cömert miktarlarda yardım yaptığı ortaya çıktı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, koronavirüs ile savaş kapsamında Hospital Clínic de Barcelona'ya maddi bağışta bulundu. Hastanenin kurumsal twitter hesabından yapılan duyuruda Lionel Messi'ye yaptığı bağış seneniyle teşekkür edilirken, "Bağlılığın ve desteğin için teşekkürler Leo" sözleri kullanıldı.

Arjantinli yıldızın bağışın ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, miktarın 1 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bağışın bir kısmı Hospital Clínic de Barcelona'ya yapılırken, bir kısmının da Arjantin'de bir polikliniğe yapılacak. Lionel Messi'nin yapacağı bağışın ardından hastaneler, koronavirüs ile mücadele edebilmek için yeni ekipmanları tahsis edebilecek.

GUARDIOLA'DAN İKİ VAKFA BAĞIŞ

Futbolculuğunda Barcelona'nın altyapısında yetişen ve teknik direktör olarak da kulüpte önemli başarılara imza atan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, koronavirüs ile mücadeleye maddi yardımda bulundu.

Guardiola'nın koronavirüs ile yoğun bir mücadele veren İspanya'nın Barcelona şehri için 1 milyon euroluk bağışta bulunduğu belirtildi. İspanyol teknik adamın bu bağışının Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfı arasında paylaştırdığı da belirtildi.

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Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1’er milyon euro bağışta bulundu
Etiketler : Josep Guardiola, Lionel Messi, Barcelona, Arjantin, Spor

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Lionel Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu

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