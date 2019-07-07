Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu. Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir olay gündeme oturdu.

Paulo Dybala'nın Şili ceza sahasına yolladığı arapasına hareketlenen Lionel Messi, Beşiktaşlı Gary Medel ile ikili mücadeleye girdi. Top dışarı çıkarken Medel ile Messi bu pozisyonun ardından bir anda sinirlendi.

İki futbolcu da birbirinin üzerine yürürken aralarında fiziksel temaslar da bulundu. Takım arkadaşları, iki yıldızı sakinleştirmek isterken mücadelenin hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

Saha içinde tartışan futbolcular, saha dışında ise birbiriyle fikir birliği yaptı. İki yıldız da maçın hakemine tepki gösterirken pozisyonun kırmızı kart olmadığını belirttiler.

"BİZE ÇOK SAYGISIZLIK YAPILDI"

Messi maçın ardından seremoniye katılmayıp madalyayı almazken basın mensuplarına yaptığı açıklamada "O pozisyonda kırmızı kart çok ağır karardı. Turnuva boyunca bize çok saygısızlık yapıldı ve bunun bir parçası olmak istemezdim." dedi.

Gary Medel de Arjantinli yıldıza benzer bir açıklama yaptı ve hakeme yüklendi. Şilili yıldız "Messi'ye katılıyorum. O pozisyonda sarı kart bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik o kadar. Hakem, oradaki durumu çok daha iyi idare edebilirdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arjantin basınında ise Messi ile Medel arasında yaşananlardan Medel sorumlu tutulurken, kırmızı kartın ağır bir karar olduğu ve olayların başlangıcında Medel'in olduğu yazıldı.

MEDEL VE AİLESİNE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Olay dünya gündemine otururken Medel ve ailesine yönelik tehdit mesajları da sosyal medyaya bomba gibi düştü. Medel'in kendisi, eşi ve çocuklarına yönelik hakaret, küfürlü mesajların yanı sıra tehditler de edilirken basın mensupları bu mesajları kınadı.