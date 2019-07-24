Haberler» Spor» Haber

Messi'ye 1 maç men ve para cezası!

Copa America 2019'da Şili ile oynanan maçta Medel ile Messi tartışmıştı. Her iki oyuncu da kırmızı kart görerek oyundan atılırken, Messi maç sonrası turnuva hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Messi'ye verilen ceza belli oldu.

24.07.2019 17:35
Messi'ye 1 maç men ve para cezası!

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'u üçüncü olarak bitiren Arjantin'de, Şili karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Lionel Messi'nin alacağı ceza belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa America üçüncülük maçında kırmızı kart gören ve karşılaşma sonrasında ödül törenine katılmayan Lionel Messi'ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildiğini duyurdu.

MESSI, "BU TURNUVA BREZİLYA KAZANSIN DİYE DÜZENLENMİŞ" DEMİŞTİ

32 yaşındaki Arjantinli yıldız maç sonrasında ayrıca; "Madalyamı almaya gitmedim; çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Messi'ye 1 maç men ve para cezası!

Galatasaraylı Ahmet Sivri, SancaktepeGalatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu

GalatasarayGalatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi

Monchi, 15 yaşındaki Emre DemirMonchi, 15 yaşındaki Emre Demir'in peşinde

FalcaoFalcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım


Lionel Messi, Şili, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:30   Yatabare, Demir Grup Sivasspor'da
19:10   Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
19:08   Sergen Yalçın: UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var
19:06   "Tur atlamak istiyoruz"
19:00   Sergen Yalçın: "Çok hazır olduğumuz söylenemez"
18:55   Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı netleşiyor
18:50   Fransa Bisiklet Turu