Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir

2019 Kupa Amerika'nın ardından Lionel Messi krizi gündemdeki yerini koruyor. Barcelona'nınArjantinli yıldızı Lionel Messi, hem turnuva boyunca hem de Şili'ye karşı oynanan 3.'lük maçındaki kırmızı kartı sonrası tepkisiyle çok konuşulmuştu. Özellikle yarı finalde alınan Brezilya yenilgisi ve Şili'ye karşı oynanan 3.'lük maçında kırmızı kart görmesinin ardından adeta çılgına dönen Messi, çok ağır yorumlarda bulunmuştu. Yıldız futbolcu ev sahibi Brezilya'yı da kapsayan eleştirilerini sürekli artırıp, CONMEBOL ve hakemlere tepkisini göstermişti.

"HAKEMLER BREZİLYA'YI KAYIRDI"

Yarı finalde gelen 2-0'lık Brezilya yenilgisi sonrası hakemlere sert tepki gösteren Messi, "Umarım CONMEBOL bu maçtan sonra bir hamle yapar. Pek sanmıyorum ama CONMEBOL'ün bir şey yapacağını. Brezilya her şeyi ayarlıyor. Brezilya karşısında 2 tane net penaltımız verilmedi. Brezilya maçında da hakemler rakibimizi kayırdı" demişti.

"BREZİLYA ŞAMPİYON OLSUN İSTENİYOR"

Daha sonra Şili'yi 2-1 yendikleri 3.'lük maçında Gary Medel'le kavga ederek kırmızı kart gören Messi, 14 yıllık kariyerinde 2. kez oyundan atıldı. Maç sonrası madalya törenine katılmak istemeyen ve organizasyonun adil olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Madalya töreninde olmak istemedim. Çünkü bu turnuvada bize karşı yapılan haksızlığa dahil olmak istemedim. Bu kupada Brezilya'nın şampiyon olmasının istendiği çok açık" diyerek dikkat çekmişti.

2 YIL MEN CEZASI ALABİLİR

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre de, Messi'nin bu açıklamaları sonrası CONMEBOL yönetiminin harekete geçtiği ve yıldız oyuncuya CONMEBOL turnuvalarından 2 yıl men cezasının verileceği iddia edildi. Bu açıklamaların CONMEBOL kurallarına aykırı olduğu ve bu nedenle böyle bir kararın alınmasının gerektiği kaydedildi.