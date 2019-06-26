26.06.2019 12:22
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"Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!

İran'da Barcelonalı ünlü futbolcu Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini Messi olarak tanıtıp ilişkiye girdiği 23 kadın tarafından şikayet edildi.

İran 'da Barcelonalı ünlü futbolcu Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkiye girdiği iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

?Insolite TV 'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi 'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişkiye girdi. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.

Messi'yim dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!

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Kaynak: DHA
İran , Lionel Messi , 3. Sayfa , Spor , Dünya

YORUMLAR(9)
ALİ:bu haber doğru değil kendiside reddetmiş yalandan neden yazılmış bu haber burda. hiç kimsede ona karşı ihbarda bile bulunmamış
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A:ııoda aynı afıyet olsun
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HUZUR:Acaba suç kimde ünlü olunca koynuna gir sahte çıkınca şikayet et bukadarinada pes Acaba hangi taraf namuslu
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BANA TERS..:ha messi ha benzeri sizin gibiler için bir farkı varmı sanki. . . sonuçta kocan değil bişey değil. . yoldan geçen biri adı messi olunca normal başka futbulcu olunca ayıp mı. . adamın yaptığı ayıpsa onunla birlikte olan kadınların yaptı ğıda ahlaksızlık değil mi. . .
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ISYANKAR 01:Cidden cok benziyor adam arjantine gitse daha cok is yapar ispanyol kizlarida cok guzel yani
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