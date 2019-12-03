Mest-i Aşk Filmi

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Kimya Hatun 18 yaşındadır ve çocuk yaşta annesiz ve babasız kaldığından Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişiyi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ve birçok delikanlıdan daha cesur yapısını tanıdıkça aşkı daha da büyür. Güzeller güzeli Kimya, Şems ile evlenir fakat evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra vefat eder.Hassan FathiHassan Fathi, Farhad TohidiParsa Pirouzfar, Shahab Hosseini, Selma Ergeç, Hesam Manzour, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Hande Erçel, Burak TozkoparanTarihMest-i AşkSimerya Film Production2020Türkiye, İranTürkçe, FarsçaSimerya Film Production01.01.2070