Mestan Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan oldu. AK Parti adayı Mestan Özcan, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tekirdağ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan ile ilgili seçim sonuçları ve Tekirdağ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tekirdağ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tekirdağ aday yarışı ve Tekirdağ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tekirdağ Seçim Bilgileri

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.360 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.360 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tekirdağ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 750.441 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 640.044 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mestan Özcan, Tekirdağ yarışında % 43,83 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mestan Özcan toplamda 272.511 adet oy sayısına ulaştı.

Mestan Özcan Kimdir?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1973'te doğan Mestan Özcan, üniversite de dahil olmak üzere tüm tahsilini Tekirdağ'da tamamladı. Ziraat mühendisi olan ve halen Tekirdağ Namık Kemal Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olan Özcan, evli ve iki kız çocuğu babası. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini de yürütüyor.

AK Parti Tekirdağ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.