Mesud Haydar Tüter Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ KAPAKLI belediye başkan adayı olan Mesud Haydar Tüter isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ KAPAKLI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mesud Haydar Tüter isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ KAPAKLI adayı Mesud Haydar Tüter kimdir? BTP TEKİRDAĞ KAPAKLI adayı Mesud Haydar Tüter yüzde kaç oy aldı?

Mesud Haydar Tüter Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ KAPAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesud Haydar Tüter KAPAKLI ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KAPAKLI ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Mesud Haydar Tüter adlı BTP adayı toplamda 81 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ KAPAKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.