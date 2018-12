Mesudiye Alt Geçidi Kamulaştırma Bekliyor

14 Aralık 2018 Cuma 10:40



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği kapsamında bu sabah Varışlısoy Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Taban, Mesudiye alt geçidi hakkında bilgi vererek, "Yan bağlantı yollarının tamamlanma süreci devam ediyor, kamulaştırmalar beklendiği için. İnşallah bu çalışmaları da Bursa Büyükşehir Belediyemiz tamamladığında yan yolların da açılma işlemi tamamlanacak" dedi.Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Varışlısoy Camisi'nde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkanvekili Turgay Yel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin lokalinde bulunan kahvehanede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, bölgenin önemli konularından biri olan Mesudiye alt geçidinin son durumu hakkında da bilgiler verdi. Taban, "Her Cuma sabahı farklı bir camimizde, özellikle farklı mahallelerimizde cemaatlerimizle bir araya gelerek hem bu sofralarda buluşmuş oluyoruz hem de sizlerle mahallemiz hakkında, şehrimiz hakkında hasbihal etmiş oluyoruz. Bu vesileyle bugün buradayız teşkilat üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Mesudiye Mahallemiz inşallah bundan sonra da gelişmeye devam edecek. Güzel bir mahalle, güzel bir muhit haline dönüşecek Allah'ın izniyle. Burada Mesudiye alt geçidimizin yapım çalışması oldu. Tamamlanması biraz uzun sürmüştü. Daha önce de buraya bir ziyaret yapmış ve bu konuyu konuşmuştuk. O zaman da tabi tepkiler vardı. Ancak şuanda tabi çalışma tam manasıyla bitmiş sayılmaz. Özellikle yan bağlantı yollarının tamamlanma süreci devam ediyor, kamulaştırmalar beklendiği için. İnşallah bu çalışmaları da Bursa Büyükşehir Belediyemiz tamamladığında yan yolların da açılma işlemi tamamlanacak. Muhakkak aksak ve eksiklikler oluyor. Ben son dönemde özellikle göreve gelen Karayolları Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Sürecin gelişiminde ve alt geçidin açılması noktasında ciddi bir emek sarf etti ve işi hızlandırmaya çalıştı. Tabi mahallemizde ben sonrasında özellikle esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edip helallik istemek için geldim. Bu konu biraz uzadı ama kimse bunun böyle olmasını istemez, arzu etmez. Büyük yatırımlar. Muhakkak eksik ve aksaklıklar da oluyor. Lütfen kimse kusura bakmasın. İnşallah daha güzel eserleri, daha iyisini yapabilmek adına bir taraftan planlama ve çalışmalar devam edecek bir taraftan da eksikleri gidermeye çalışacağız. Hazır buraya gelmişken sizlerden de mahallemizle ilgili, şehrimizle ilgili bize iletmek istedikleriniz varsa dinlemek isterim. Ben bizleri kırmayarak burada olduğunu için hepinize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.Konuşmanın ardından Başkan Taban, vatandaşların mahalleleri ve İnegöl'e ilişkin sorun, talep ve önerilerini dinledi. - BURSA