06.07.2019 16:05
Haberler» Yaşam» Haber

Mesudiye'ye içme suyu müjdesi

Mesudiye

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye ilçesinde düzenlen Türkiye Demokrasi Forumu'na katılımında, ilçede yaşanan su sıkıntısının çözüleceği sözünü verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye ilçesinde düzenlen Türkiye Demokrasi Forumu'na katılımında, ilçede yaşanan su sıkıntısının çözüleceği sözünü verdi.

Mesudiye ilçesinde 1991 yılından bu yana her yıl yapılan Mesudiye Kurultayı yapıldı. Kurultayda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye Kurultayı'nın Türkiye'nin hem ilk hem de tek doğrudan demokrasi uygulaması olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kurultaya tam destek verdiklerini ifade eden Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Güler, öncelikli olarak ilçede yaşanan su sıkıntısını çözeceği sözünü verdi.

Kurultaya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda Mesudiyeli katıldı.

Başkan Güler, kurultayın ardından ilçede esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. - ORDU
Kaynak: İHA
Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye, Türkiye, Ordu, Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:41   24'üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir'de gerçekleştirildi
16:22   Lületaşı Festivaline yoğun ilgi
16:05   Mesudiye'ye içme suyu müjdesi
15:47   İnsanlık hala ölmemiş dedirtti
15:18   Tepebaşı'nda tonlarca atık kazanıma dönüşüyor
15:18   Kazım Kurt'tan Bakkalcıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
15:17   Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adına 10 fidan