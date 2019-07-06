06.07.2019 16:43
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Mesudiye'ye içme suyu müjdesi

Mesudiye'ye içme suyu müjdesiORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye ilçesinde düzenlen Türkiye Demokrasi Forumu'na katılımında, ilçede yaşanan su sıkıntısının çözüleceği sözünü verdi.

Mesudiye'ye içme suyu müjdesi
ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye ilçesinde düzenlen Türkiye Demokrasi Forumu'na katılımında, ilçede yaşanan su sıkıntısının çözüleceği sözünü verdi.
Mesudiye ilçesinde 1991 yılından bu yana her yıl yapılan Mesudiye Kurultayı yapıldı. Kurultayda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye Kurultayı'nın Türkiye'nin hem ilk hem de tek doğrudan demokrasi uygulaması olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kurultaya tam destek verdiklerini ifade eden Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Güler, öncelikli olarak ilçede yaşanan su sıkıntısını çözeceği sözünü verdi.
Kurultaya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda Mesudiyeli katıldı.
Başkan Güler, kurultayın ardından ilçede esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı. Mesudiye'ye içme suyu müjdesi
Kaynak: İHA
Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye, Ordu, Yerel

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