Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Anıldı

Çanakkale
Savaşları'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye
Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için denize çelenk bırakıldı.
Kenette görev yapan alan kılavuzları ve profesyonel turist
rehberleri tarafından zırhlının batırılmasının 104. yılı dolayısıyla merkeze bağlı Kepez
beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde tören düzenlendi.
Zırhlının battığı saat olan 12.00'de alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberleri tarafından şehitler için denize çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mesudiye Zırhlısı Anıtı önündeki anma töreni, Alan Kılavuzu Cemallettin Yıldız ve Profesyonel Turist Rehberi Kemal Çelik
'in yaptığı konuşmalar ve şehirler için yapılan dua ile sona erdi.
Buradaki törenin ardından Kepez Beldesindeki Merkez
Camisi'nde tüm şehitler, yaşamını yitirmiş gaziler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.
Mesudiye Zırhlısı
Osmanlı Donanması bünyesinde, 1887-1888 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan ile 1912-1913 Balkan Savaşları'nda başarıyla görev yapan, Çanakkale Savaşları'nda da Çanakkale Boğazı
'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, 13 Aralık
1914'te İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı.
Sarısığlar mevkisinde batırılan Mesudiye Zırhlısı'nın 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:21