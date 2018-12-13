Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Anıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:18



13 Aralık 2018 Perşembe 16:18

ÇANAKKALE Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 asker anısına denize çelenk bırakıldı.Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesi sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda, Çanakkale'deki alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberleri bugün saat 12.00'de anma töreni düzeledi. 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 askerin anıldığı törene Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan da katıldı.Alan Kılavuzları tarafından Mesudiye zırhlısı şehitleri için denize çelenk bırakıldıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şehitler için dua edildi. Saat 12.30'da ise, Kepez Beldesi'ndeki Merkez Camii'nde, şehitler için mevlit okutuldu. - Çanakkale