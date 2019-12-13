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Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

ÇANAKKALE Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

13.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:54Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

ÇANAKKALE Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda, Çanakkale Turizm Derneği'nce (ÇATUD) saat 11.30'da anma töreni düzenlendi. 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 askerin anıldığı törene; Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan, ÇATUD üyeleri, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı. Anma töreninde, saat 11.58'de, Sarısığlar mevkisinde 105 yıl önce İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 asker, zırhlının battığı bölgede, Sahil Güvenlik botundan ÇATUD üyelerince denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Mesudiye Zırhlısı şehitleri için denize çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. ÇATUD Dernek Başkanı İsmet Balkan, "Biz şehitlerimiz sayesinde, şehitlerimizin son nefesinden dolayı bu topraklarda nefes almaya devam ediyoruz. Bu emanete sahip çıkmak için hepimizin özellikle bu topraklarda yaşayan bizlerin başlıca görevidir" dedi.

Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir okundu, şehitler için dua edildi. Anma programı, saat 12.30'da Kepez beldesindeki Merkez Camii'nde, şehitler için mevlit okutulmasıyla son buldu.



Mesudiye, Güncel

Kaynak: DHA

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