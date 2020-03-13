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Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi

Beşiktaş, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlispor futbolcularına teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine TFF'ye çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istedi.

13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:17
Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi
Beşiktaş Futbol Kulübü, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray 'ın Denizlisporlu futbolculara teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun siyah beyazlı kulübe verilmesini istedi.

1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mesut Bakkal, Galatasaray, Beşiktaş, Dünya

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