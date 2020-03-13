Mesut Bakkal'ın teşvik pirimi ve doping itirafının ardından Beşiktaş 1986-87 şampiyonluğunu istedi
Beşiktaş, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray'ın Denizlispor futbolcularına teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine TFF'ye çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istedi.
13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:17
Beşiktaş Futbol Kulübü, eski futbolcu Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta Galatasaray 'ın Denizlisporlu futbolculara teşvik primi verdiğini ve doping yaptığını itiraf etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak 1986-87 şampiyonluğunun siyah beyazlı kulübe verilmesini istedi.
1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.
1986-87 sezonunda Galatasaray 54 puanla Beşiktaş'ın 1 puan önünde şampiyon olmuştu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Mesut Bakkal, Galatasaray, Beşiktaş, Dünya
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