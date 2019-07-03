Mesut Barzani'den Türkmen ve Hristiyanlar için "azınlık" tanımlamasına tepki

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, bölgedeki Türkmen ve Hristiyanların "azınlık" olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını belirtti.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KDP Genel Başkanı, IKBY Meclisi'ndeki Türkmen ve Hristiyan milletvekilleri bir araya geldi.

Erbil'deki konutunda gerçekleştirdiği görüşmede Barzani, Türkmen ve Hristiyan milletvekilleriyle, bölgede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve IKBY'deki siyasi süreç hakkında görüş alış verişinde bulundu.

IKBY'deki tüm unsurların haklarının Anayasa çerçevesinde korunduğunu belirten Barzani, etnik veya dini herhangi bir ayrımcılığa izin verilmediğini, herkesin eşit olduğunu ifade etti.

Eski IKBY Başkanı, bölgede herhangi bir unsur için "azınlık" ifadesinin kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkmen ve Hristiyanlar için kota sisteminin uygulandığı 111 sandalyeli IKBY Meclisi'nde, 5 Türkmen ve 6 Hristiyan milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA