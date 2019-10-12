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Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsızlığını açıkça dile getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı Mesut Barzani, "Operasyonları durdurun" çağrısında bulundu.

12.10.2019 13:27

Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı son sürat devam ediyor.

Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden rahatsız olan bazı kesimler, operasyonların durdurulması için çağrı yapıyor. Bunlarda biri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı Mesut Barzani oldu.

"TÜM TARAFLAR ELİNDEN GELENİ YAPMALI"

Sosyal medyada terör örgütü yandaşlarının yaptığı gibi sivillerin zarar gördüğünü öne süren Barzani, "Savaşın durması için tüm tarafların elinden geleni yapmasının zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyonu durdurun" çağrısı yapan çevrelere şu yanıtı vermişti: "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız."

Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek

Irak Bölgesel Yönetimi, Barış Pınarı Harekatı, Mesut Barzani, Türkiye, Dünya, Güncel

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