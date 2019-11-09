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Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı

Belediye Başkan Yardımcımız Mesut Bedel, cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un iştirakiyle Ankara'da düzenlenen Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

09.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:43Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı
Belediye Başkan Yardımcımız Mesut Bedel, cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un iştirakiyle 'da düzenlenen Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğini yaptığı çalıştaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, belediyenin eğitim alanında yaptığı fiziki ve sosyal katkıların ve yatırımların faaliyet dosyasını sundu. Bedel'in iştirak ettiği ve "Eğitim ve Öğretimde Belediyelerin Rolü ve Mevzuat, Eğitimde Yerel İhtiyaçlar, Her Derecedeki Devlet Okullarının Bakım, Onarım ve İhtiyaçları" gibi konu başlıklarının masaya yatırıldığı Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. - BURSA

Ziya Selçuk, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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