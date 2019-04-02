Mesut Dikici Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU YENİÇAĞA belediye başkan adayı olan Mesut Dikici isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU YENİÇAĞA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mesut Dikici isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU YENİÇAĞA adayı Mesut Dikici kimdir? BTP BOLU YENİÇAĞA adayı Mesut Dikici yüzde kaç oy aldı?

Mesut Dikici Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU YENİÇAĞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Dikici YENİÇAĞA ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. YENİÇAĞA ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Mesut Dikici adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU YENİÇAĞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.