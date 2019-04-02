Mesut Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Doğan oldu. Saadet Partisi adayı Mesut Doğan, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ankara büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Doğan ile ilgili seçim sonuçları ve Ankara büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Doğan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ankara büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ankara aday yarışı ve Ankara seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ankara Seçim Bilgileri

Ankara büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ankara büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ankara büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Doğan, Ankara yarışında % 1,05 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Mesut Doğan toplamda 34.173 adet oy sayısına ulaştı.

Mesut Doğan Kimdir?

Mesut Doğan, 1972'de Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tokat Erbaa'da tamamladı. Ankara Gazi Universitesi Teknik Eğitim Fakültesini 1997'de bitirdi. Milli Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulundu. 2002'den beri aktif siyasetin içerisinde yer alıp, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma ekibinde görev yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini 2014'ten beri yürütüyor. Evli ve dört çocuk babası.

Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.