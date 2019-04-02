Mesut Eren Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK ÇAYCUMA belediye başkan adayı olan Mesut Eren isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK ÇAYCUMA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mesut Eren isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK ÇAYCUMA adayı Mesut Eren kimdir? BTP ZONGULDAK ÇAYCUMA adayı Mesut Eren yüzde kaç oy aldı?

Mesut Eren Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK ÇAYCUMA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Eren ÇAYCUMA ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. ÇAYCUMA ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Mesut Eren adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK ÇAYCUMA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.