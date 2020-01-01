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Mesut Ergin yeni yıla girerken personelini unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, özverili çalışmalarla 2020 yılına girerken mesai yapan belediye personelini yalnız bırakmadı.

01.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:56 Mesut Ergin yeni yıla girerken personelini unutmadı
'in ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, özverili çalışmalarla 2020 yılına girerken mesai yapan belediye personelini yalnız bırakmadı.

Ayvalık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimleri tek tek ziyaret eden Başkan Ergin, onlarla sohbet etti ve yeni yılını kutladı.

Başkan Ergin'in belediye personeline yönelik ziyaretinde; Belediye Meclis Üyeleri; Merih Arslan ile Serdar Tuç da hazır bulundu.

Hedeflerinin Ayvalık Halkı'na kusursuz bir belediyecilik hizmeti vermek olduğunu vurgulayan Ergin, belediye çalışanlarından bu uğurda verdikleri yoğun çabayı 2020 yılında da aynı özveri ile sürdürmelerini isteyerek; "Umuyorum ve yürekten inanıyorum ki bu yeni senede de halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için aynı kararlılıkla bu çabalarınız devam edecektir. Ayvalık Belediyesi olarak yöneticisi ve alın teri döken siz emekçilerimizle birlikte, 'Memleketini en çok seven ona hizmet edendir' anlayışıyla Ayvalık'ımızı layık olduğu zirveye taşıyacağız. Bu duygularla hepiniz için 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçmesini diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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