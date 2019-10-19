Mesut ile Seray'ın öpüşme sahnesi Arka Sokaklar'a damga vurdu

14 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Arka Sokaklar, dün akşam 527'inci bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Dizinin son bölümünde Seray'ın Mesut'u dudağından öptüğü sahne ise herkesi şaşkına çevirdi.

MESUT'A İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Arka Sokaklar'ın önceki bölümlerinde kızına kavuşmak isteyen ancak uyuşturucu bağımlısı olan Seray'a yardım etmiş hatta ona bir iş bile ayarlamıştı. Seray ise Mesut'u bu yardımları yanlış anlayarak ilgi duymaya başlamıştı. Mesut, sevgilisi Selin'in Seray'ın duygularını hissetmesiyle Seray ve kızını İstanbul dışındaki akrabasına göndermişti.

SERAY, MESUT'U DUDAĞINDAN ÖPÜYOR

Mesut, Mazlum'un işlettiği mekanda çay içip günün yorgunluğunu atmaya çalışırken Seray alkollü bir şekilde yanına gelir. Seray'ın gelmesinden memnun olmayan Mesut, genç kadını taksiye bindirirken beklemediği bir olay yaşadı. Seray, ilgi duyduğu Mesut'u dudağından öpmeye başladı. Yaşadığı olay karşısında şoke olan Mesut ise Seray'ı taksiye bindirerek tepki gösterdi. Mazlum ise ikili arasında yaşanan bu olaya şahit oldu.

SERAY'IN CANSIZ BEDENİ BULUNUYOR

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibe haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.

Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu iş adamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in iş yerine girdiğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor.

Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekip, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüz yüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.