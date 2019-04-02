Mesut Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN İNCİRLİOVA belediye başkan adayı olan Mesut Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN İNCİRLİOVA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mesut Kaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN İNCİRLİOVA adayı Mesut Kaya kimdir? BTP AYDIN İNCİRLİOVA adayı Mesut Kaya yüzde kaç oy aldı?

Mesut Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN İNCİRLİOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mesut Kaya İNCİRLİOVA ilçesinde % 1,02 oranında oy almıştır. İNCİRLİOVA ilçesinde % 1,02 oranında oy olan Mesut Kaya adlı BTP adayı toplamda 316 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN İNCİRLİOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.